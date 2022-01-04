تسليم 36 إشعار تمويل مشاريع في إطار برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدة” بولاية سيدي بوزيد

تم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية سيدي بوزيد وبحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى تسليم 36 إشعار موافقة لتمويل مشاريع في إطار برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدة”.

ويتضمن برنامج “رائدة” العديد من العناصر الخاصة بتمكين الراغبات في بعث مشاريع متناهية الصغر وصغرى من التأطير والمرافقة وتشجيعهن على بعث موارد رزق مستدامة من خلال تكوين مجامع نسائية في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى إحداث موارد رزق للنساء المنتفعات وتمكينهن من التجهيزات الضرورية

وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمناسبة على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعتمد على الذات وتساهم في إدماج النساء في الحركة الاقتصادية داعية الى خلق أكبر عدد ممكن من المشاريع المماثلة

وأكدت لدى تدشينها مركز المرحوم عبد الله جلالي لرعاية كبار السن بمدينة سيدي بوزيد والذي أنجز منذ فيفري 2021 بكلفة 452 ألف دينار على ضرورة الاهتمام بالمسن وتوفير مركز يحويه ويحفظ كرامته في حال تعذر إيوائه داخل عائلته

كما تولت الوزيرة بمدينة سيدي بوزيد تفقد سير العمل بعدد من مؤسسات الطفولة على غرار مركب الطفولة وفضاء الطفولة المبكرة في حي أولاد بلهادي والمركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد وأعطت إشارة انطلاق المجمع التنموي النسائي “الخابية للعولة” ببئر الحفي والمجمع التنموي النسائي “مقديات منزل بوزيان

وللإشارة يتضمن برنامج الزيارة أيضا إعطاء إشارة انطلاق بث “راديو واب” بنادي أطفال السبالة بمعتمدية السبالة وتدشين مركب الطفولة وفضاء الطفولة المبكرة بمغيلة من معتمدية السبالة.