توننداكس يتراجع ب24ر0 بالمائة في ختام حصة الثلاثاء

اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الثلاثاء في المنطقة الحمراء اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.24 بالمائة في حدود النقطة 6960.30 وسط حجم تداول ضعيف ب2.2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وبخصوص اداء الاسهم، حقق سهم الشركة التونسية للطلاء سوتيماي افضل اداء ليرتفع بنسبة 3.3 بالمائة بسعر تداول وصل الى 3.150 دينار. علما ان السهم انهى السنة الماضية في المنطقة الحمراء (تراجع ب13.8 بالمائة).

وزاد سهم بي هاش بنك بنسبة 2.8 بالمائة (9.450دينار) وسط حجم تداول ب57 الف دينار.

في المقابل تراجع سهم الوفاق الدولي للبنوك بنسبة 4.4 بالمائة بسعر تداول بلغ 6.670دينار (حجم تداول ب5 الاف دينار) وخسر سهم بطارية اسد 4.3 بالمائة (1.570 دينار). علما ان اداء السهم خلال سنة 2020 كان ضعيفا ليخسر 6.5 بالمائة من قيمته. واستقطب سهم شركة صنع المشروبات بتونس اهتمام المستثمرين ليسجل استقرارا في سعر التداول ب17.990 دينار.