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المهدية: ارتفاع طفيف في العدد اليومية للعينات الايجابية بتسجيل 43 إصابة بفيروس كورونا المستجد

2022/01/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

شهدت العينات الايجابية (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بجهة المهدية، الثلاثاء، ارتفاعا طفيفيا مقارنة بالأيام المنقضية إذ تم تسجيل 43 إصابة جديدة من جملة 240 عينة تم اختبارها.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 16 بدائرة المهدية و8 بالشابة و6 ببومرداس و4 بقصور الساف و3 بكل من سيدي علوان والسواسي وأولاد الشامخ.

وتماثل، في المقابل، 5 مصابين للشفاء التام ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 25119 من أصل 26090 إصابة من بينها 782 حالة وفاة و189 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1034 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 797 انتفعوا بالجرعة الأولى و63 بالجرعة الثانية و172 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطنين اثنين تطعيما بهدف السفر.

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