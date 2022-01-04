رئيسة الحكومة تتسلّم التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، تتقدمهم رئيسة الهيئة كوثر ناجي التي سلّمتها التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020.

ويتضمّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2020، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عديد المحاور أهمّها نشاط الهيئة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب تقييم بعض مجالات التصرّف التي تركّزت في التقرير الأخير على ملف السكن الاجتماعي، وبرنامج الباعثين الشبان مع النّظر في إشكالات النصّ المتعلّق بالبنايات المدنية والمقترحات المطروحة قصد إضفاء حركيّة لصفقات الأشغال.

كما شمل التقرير تقييما لصندوق 1818 المخصّص لمجابهة جائحة كورونا مع تقديم بعض التوصيات في هذا الخصوص.