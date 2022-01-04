تطاوين: تسجيل حالة وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في معتمدية تطاوين الجنوبية، ليرتفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة منذ تفشيها في شهر مارس من العام الماضي، إلى 507 حالات.

وبعد أن سجلت الادارة الجهوية للصحة، 3 وفيات و37 إصابة جديدة نهاية الاسبوع الماضي، أفادت، اليوم الثلاثاء، بأنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 18 إصابة جديدة بالفيروس، تتوزع الى 7 في تطاوين الجنوبية، و5 في تطاوين الشمالية، و3 في كل من البئر الاحمر وغمراسن، مشيرة إلى خضوع 4 مصابين للعلاج في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

وتحسبا لموجة جديدية لهذا الفيروس، خاصة بعد تسجيل وفيات وإصابات إضافية، أعلنت الادارة الجهوية عن عزمها انتداب متعاقدين عن طريق عقود خدمات لمدة 3 أشهر من أصحاب الشهادات في مجال القطاع الشبه الطبي، وذلك في خطتي ممرض رئيس للصحة، وفني سامي للصحة العمومية، حسب ما جاء في بلاغ نشرته، يوم أمس الاثنين