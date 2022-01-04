عاجل: تفاصيل تعرض دورية أمنية قارة بمفترق بئر السلطان بدوز الى هجوم بسلاح أبيض

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي، خليل بن فرج، بتعرض دورية أمنية قارة متمركزة بمفترق منطقة بئر السلطان جنوبي مدينة دوز، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم بسلاح أبيض (سكين) من طرف شخص أقر بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، بأن هذا العنصر وهو معلم مباشر أصيل ولاية مدنين، كان يردد عبارات “الله أكبر” أثناء تهجمه على أعوان الامن، حيث أصاب أحدهم، قبل أن يتمكن بقية الاعوان من السيطرة عليه وإيقافه، ثم نقله الى مقر فرقة الابحاث والتفتيش بدوز.

وأضاف بن فرج، الى أن هذا الشخص، قد اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة المحضور، وبأنه “يأتمر بأوامر أميرها”، وفق تعبيره، مشيرا الى أن التنظيم يعتزم استهداف وجوه وقيادات سياسية من بينها رئيس الجمهورية، أثناء تنقلاته في زياراته الميدانية، على حد قوله.

يذكر انه قد تم الاحتفاظ بهذا العنصر لمواصلة التحري معه.