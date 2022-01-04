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القصرين : هلاك عامل في تالة بصعقة كهربائية

2022/01/04 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

لقي عامل بأحد شركات المقاولات في ولاية القصرين ، اليوم الثلاثاء ، حتفه في منطقة عين الجديدة الراجعة بالنظر الى معتمدية تالة جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه باشغال صيانة لشبكة كهرباء تابعة للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في المنطقة المذكورة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين حال اعلامها بالحادثة بفتح بحث لدى وحدات الحرس الوطني بتالة لمزيد التحري في ملابسات الحادثة وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين ، رياض النويوي في تصريح إعلامي مساء اليوم .

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