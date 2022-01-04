فتح بحث في حادثة تسريح تلامذة اعدادية 25 جويلية من المبيت..

أكد معتمد تالة في ولاية القصرين ، جوهر الشعباني أنه سيتم فتح بحث في الحادثة التي جدت مساء أمس الإثنين في المدرسة الإعدادية 25 جويلية بتالة المتعلقة بتسريح التلاميذ المقيمين بمبيتها بتعلة عدم توفر المؤونة اللازمة لتحضير وجبة عشائهم وتحميل كل طرف كان سببا في غيابهم مسؤوليته التامة في ذلك .

وأوضح الشعباني في تصريح ل(وات) أن المشرفين على ديوان الخدمات المدرسية بالجهة أكدوا توفر الحد الأدنى من المؤونة الضرورية لإعداد وجبة عشاء ليلة البارحة ، مبرزا في ذات السياق أن سوء تنسيق بين القيمين والقيمين العامين وبين ديوان الخدمات المدرسية جعل التلاميذ يغادرون المبيت.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح المشرفة على ديوان الخدمات المدرسية بالجهة وفرت اليوم الثلاثاء كافة المواد الغذائية التي تم مساء أمس تسجيل نقص فيها بإعدادية 25 جويلية مع توفير مخزون لتأمين وجبات بقية أيام الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل في انتظار تزويد المؤسسة قريبا بكامل مستحقاتها من المؤونة من قبل المزودين .

وذكر بالمناسبة أنه أدى مساء اليوم الثلاثاء زيارة تفقدية لإعدادية 25 جويلية بتالة رفقة المنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسية بالولاية والمنسق المحلي بتكليف من والي الجهة للإطلاع على ظروف الأكلة المقدمة للتلامذة المقيمين بها إثر التشكيات الواردة من التلاميذ وأوليائهم حول نوعية الأكلة المقدمة لهم ، مشددا أنه سيتم الحرص على تحسينها.

وكان المنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسية بالقصرين ، منصف بوعلاقي قد نفى صباح اليوم في تصريح ل(وات) الأخبار المتداولة مساء أمس في بعض وسائل الإعلام حول عدم توفر المو?ونة اللازمة لتحضير وجبة عشاء التلامذة المقيمين بمبيت المدرسة الاعدادية 25 جويلية في معتمدية تالة

وأكد أن المؤونة متوفرة في هذه المؤسسة التربوية وفي كافة مؤسسات الجهة التربوية ، ولفت في سياق متصل إلى أن أبواب ديوان الخدمات المدرسية بالقصرين مفتوحة أمام الجميع وفي صورة وجد خلل أو سجل نقص في المؤونة في اي مؤسسة تربوية بالولاية يمكن تجاوزه بمجرد اعلامهم بذلك

يشار الى أن إدارة إعدادية 25 جويلية بتالة قامت مساء أمس بإستدعاء ا?ولياء التلاميذ المقيمين بها للعودة بهم الى منازلهم بسبب عدم توفر المو?ونة اللازمة لتحضير وجبة عشائهم .