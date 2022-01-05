تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

تتوقع مصالح الرصد الجوّي حصول تقلّبات جوّية الليلة القادمة وترصد ظهور ضباب محلي كثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من النهار.

وتكون السماء مغيمة جزئيا على أغلب المناطق. وتتكاثف السحب بالشمال والوسط الغربي مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للبلاد.

وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري في ما يكون البحر شديد الاضطراب.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وتتراوح القصوى منها بين 14 و19 درجة، وتكون بين 19 و24 درجة بالوسط والجنوب.