قيمة صادرات تونس من الغلال تزيد بنسبة 78 بالمائة لكامل سنة 2021

زاد حجم الصادرات التونسيّة من الغلال بنسبة 65 بالمائة لتبلغ 46،5 ألف طن وبنسبة 78 بالمائة على مستوى القيمة لتناهز 134 مليار دينار وذلك لكامل سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، وفق ما أظهرته معطيات تولّى نشرها المجمع المهني للغلال، الإربعاء.

وبحسب مؤشرات المجمع تتصدر ليبيا قائمة حرفاء تونس اذ تستحوذ على 82 بالمائة من صادرات البلاد من الغلال (36،8 آلاف طن) أي ما يمثل 66 بالمائة من عائدات هذا المجال (88،4 مليار دينار).

وتاتي إيطاليا الثانية على القائمة وبعيدا عن ليبيا باقتنائها 3،8 ألف طن من الغلال التونسيّة والإمارات العربيّة المتحدة وفرنسا باقتنائهما 1،1 ألف طن كل بلد.

وتبرز المعطيات ذاتها للمجمع أن ثمار الرمان و”الدلاع” هي الأكثر تصديرا من قبل تونس خلال سنة 2021 بأكثر من 12 ألف طن لكل صنف من الثمار فضلا عن ثمار الخوخ من خلال تصدير 9،2 ألف طن خلال الفترة ذاتها.