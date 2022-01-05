متابعة: والدة ”الزوجة المُختطَفة” توجه نداءً إلى وزير الداخلية..وهذه التفاصيل..



وجهت والدة الزوجة المُختطفة في قصر هلال من ولاية المنستير نداء إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين من أجل التدخل على خلفية ما تعرضت له ابنتها من اختطاف من طليقها .

وأفادت والدة المُختطفة في تصريح لاذاعة شمس اف أم أن ابنتها انفصلت تماما عن زوجها منذ 12 نوفمبر 2021، وكشفت أن ‘المُختطِف’ محل 11 منشور تفتيش ولم يتم إلقاء القبض عليه.

واتهمت المتحدثة بعض أعوان الأمن في قصر هلال بالتغطية عن المتهم وفق تعبيرها وبتلقيهم الرشوة.

وقالت إن العائلة تعيش في خطر ومُهددة من طرف هذا الشخص، وبينت أن ابنتها تعرضت إلى التهديد بالقتل من طليقها.