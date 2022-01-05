قابس: تسجيل حالة وفاة و67 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”



أفادت الادارة الجهوية للصحة بقابس “وات” بانه تم تسجيل حالة وفاة جديدة (01) بفيروس “كورونا” و67 إصابة جديدة بعد تلقي نتيجة 339 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها، وتتوزع الى 31 اصابة بقابس الجنوبية و15 اصابة بمارث و09 اصابات بوذرف و05 اصابات بقابس الغربية و03 اصابات بكل من الحامة وقابس المدينة واصابة واحدة (01) بالمطوية.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين لأعراض سريرية 22538 شخصا من بين 22749 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 210 حالات تتوزع الى 102 حالة بقابس الجنوبية و26 حالة بوذرف و23 حالة بقابس الغربية و18 حالة بمارث و14 حالة بمطماطة الجديدة و10 حالات بالمطوية و07 حالات بكل من قابس المدينة والحامة وحالتين (02) بغنوش وحالة واحدة (01) بمنزل الحبيب.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 52 اصابة لكل 100 الف ساكن ويوجد 30 مريضا ومريضة يقيمون باقسام “كوفيد 19” من بينهم مريضين بوحدة العناية المركزة.