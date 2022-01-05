تورّط في قضايا اغتصاب وتحيّل وبراكاجات: تفاصيل الاطاحة بمنحرف خطير وسط العاصمة..

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني تونس المدينة من الإطاحة بمنحرف خطير جدا محل 23 منشور تفتيش ومحل مضامين أحكام غيابية قضت بسجنه مدة 80 عاما مع النفاذ العاجل من أجل جرائم تعلقت بالبراكاجات والتحيل وإصدار صكوك بدون رصيد.

وأفادت الأبحاث المجراة أن المظنون فيه وبالاضافة الى الأحكام السجنية الصادرة في حقه، فهو محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل جرائم تعلقت باغتصاب أنثى تحت طائلة التهديد بسكين والسلب باستعمال العنف وترويج المخدرات.

كما أفادت محاضر البحث أن مداهمة المكان الذي تحصن به المنحرف الخطير أسفرت عن حجز عشرات الأقراص المخدرة بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة البيضاء من سيوف وسكاكين وعبوات غاز مشل للحركة، ليتقرر الاحتفاظ به والشروع في إجراءات إحالته على مصادر التفتيش وفق إذاعة موزاييك.