عاجل: تقلبات جوية بداية من الغد…

يتميز الوضع الجوي بداية من يوم الغد الخميس 6 جانفي وإلى غاية يوم السبت 8 جانفي 2022، بانخفاض في الحرارة بأغلب الجهات حيث ستتراوح القصوى بين 4 و8 درجات بالمناطق الغربية وبين 10 و14 درجة ببقية الجهات، أم الصغرى فتكون عامة بين 3 و7 درجات ولا تتجاوز الصفر بالمرتفعات الغربية.

كما ينتظر، بحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط، ومحليا الجنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة، بالإضافة على تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.