عاجل: الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص بلغت 14 بالمائة في بعض المؤسسات..وهذه التفاصيل..

أكد الأمين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الاربعاء أن شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات أمضت اتفاق الزيادة في الاجور التي تراوحت بين 6.5 % و 14 % في بعض المؤسسات.

وتابع الشفي في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن ذلك تم رغم تلكؤ بعض الأطراف لابرام الاتفاق مؤكدا أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن اعتذرت عن حضور موكب التوقيع على الاتفاق رغم ان هذا الحدث يتم عادة تحت اشراف رئاسة الحكومة وفق البرتوكول والعرف، مشيرا الى أن الاتفاق تم بعد نجاح الاضراب العام الجهوي في ولاية صفاقس.

وأوضح أن الزيادة المعهودة تمت بـ 6.5 % بالنسبة للأجر الأساسي و6.75 % بالنسبة للمنح مضيفا أنه سيتم التفاوض لاحقا حول الزيادة بـ 1 % على مستوى التأجير.