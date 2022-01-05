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رئيس قسم طب الإنعاش ببنزرت يكشف الحالة الصحيّة للبحيري..

2022/01/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس قسم طب الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، الدكتور حاتم غضون، أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري رفض الأكل لليوم الخامس وقد قبِل وضع “السيرُوم”.

وأبرز الدكتور حاتم غضون، اليوم الأربعاء 05 جانفي 2022، في تصريح لاذاعة شمس أف ام أن وضع البحيري خطير قائلا “الدم 20 والسكر 3 غ وهو مهدد بالتعرّض لجلطة في أي لحظة”.

ولفت الدكتور غضون إلى أنه إذا لم يقبل البحيري وضع “السيروم” فإن وضعه سيكون خطيرا وقد يتعرض لجلطة في أي لحظة.

كما أشار رئيس قسم طب الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، إلى أن البحيري التقى بعائلته.

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