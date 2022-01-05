تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في الهند..

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وحسب شبكة “إن دي تي في” الهندية، أبلغت الهند عن أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون بولاية راجاستان.

ووفقًا لمصادر حكومية، كانت الحالة لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، وثبتت إصابة الرجل بفيروس كورونا في 15 ديسمبر ليدخل المستشفى منذ ذلك الحين.

ولكن في 25 ديسمبر، ظهرت نتائج أخبتاراته ليتضح أنه مصاب بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

ورصدت الهند 2135 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، كان أكثرها في ولاية ماهاراشترا التي سجلت 653 حالة، تليها دلهي بـ 464 حالة.

وكانت وزارة الصحة الهندية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 58097 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت بيانات وزارة الصحة الهندية إن هذا العدد يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 35 مليون حالة.

وسجلت الوزارة 534 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 482551.

ودعا خبراء الصحة، إلى الاستعداد لضمان عدم اكتظاظ المستشفيات بموجة جديدة من المرضى.

وكالات