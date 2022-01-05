عاجل-من بينهم القروي والغنوشي والشاهد: احالة 19 شخصا على القضاء..وهذه هوياتهم..

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي ” يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية” اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه ” يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.

وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 ” كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار” أما الفصل 155 فينص على ما يلي ” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”.

والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كالاتي:

1/ نبيل القروي

2/ يوسف الشاهد

3/عبد الكريم زبيدي

4/راشد الخريجي

5/ربيعة بن عمارة

6/سليم الرياحي

7/حمادي الجبالي

8/حمة الهمامي

9/سلمى اللومي

10/أحمد الصافي سعيد

11/محمد الصغير النوري

12/محمد المنصف المرزوقي

13/ محمد الهاشمي الحامدي

13/ناجي جلول

15/ الياس الفخفاخ

16/مهدي جمعة

17/منجي الرحوي

18/ لطفي المرايحي

19/سعيد العايدي