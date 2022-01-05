المصالح الديوانية في ولاية بنزرت تحقق مداخيل مالية لفائدة خزينة الدولة بأكثر من 372 مليون دينار خلال السنة الماضية

حقّقت مصالح الديوانية التونسية في ولاية ببنزرت خلال السنة المنقضية 2021، مداخيل مالية هامة لفائدة خزينة الدولة، فاقت 372 مليون دينار، وفق ما أكّده رئيس مكتب النقابة الموحّدة لاعوان الديوانة الحبيب الحبيبي.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) ان تلك المداخيل تتوزع بين المكتب الحدودي للديوانة ببنزرت الميناء الذي حقّق مداخيل مالية تقارب 295 مليون دينار ، والمكتب الجهوي للديوانة الذي حقق مداخيل تبلغ 7.605 مليون دينار ، والمكتب الديواني بنزرت التكرير الذي حقق مداخيل مالية لفائدة خزينة الدولة قاربت 53 مليون دينار ، وفرقة الحرس الديواني ببنزرت التي حققت مداخيل مالية تبلغ 8.603 مليون دينار ، ونظيرتها بمنزل بورقيبة التي حققت مداخيل مالية بــ3.767 مليون دينار ، ومكتب الديوانة بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت الذي حقق مداخيل مالية تعادل 3.8 مليون دينار ، والمكتب الديواني بفضاء الأنشطة الاقتصادية بمنزل بورقيبة الذي حقق مداخيل مالية في حدود 457 الف دينار.

واضاف ذات المصدر ان مختلف القائمين على المصالح الديوانية ببنزرت من ادارة واعوان من مختلف الرتب والاختصاصات ، وعلى غرار بقية زملائهم في كامل جهات البلاد ، اجتهدوا كعادتهم بما عرفوا به من وطنية والتزام قانوني، في مزيد تحسين تلك العائدات من اجل انعاش خزينة الدولة في هذه الفترة الحساسة والمشهد الاقتصادي والمالي الهش المعلوم ،رغم ظروف العمل الصعبة المتوفرة ، علاوة على تجفيف منابع تبييض الأموال وضرب شبكات التهريب والمخدرات والغش التجاري وغيرها ، عبر عمليات نوعية ناجحة ترتكز على خبرة وحرفية اعوانها الميدانية وبقدر كبير على الجانب الاستعلاماتي الاستباقي الدقيقظن حسب تصريح الحبيب الحبيبي .