المهدية : عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتابع منحاه التصاعدي لليوم الرابع على التوالي

تابع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورنا المستجد بجهة المهدية، الأربعاء، منحاه التصاعدي لليوم الرابع على التوالي بعد تسجيل 39 إصابة جديدة مقابل تعافي 12 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ233 عينة، إلى 11 بالمهدية و10 بقصور الساف و8 ببومرداس و4 بكل من ملولش وأولاد الشامخ وإصابة واحدة لكل من الدائرة الصحية بالسواسي ودائرة الشابة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26129 إصابة من بينها 25131 حالة شفاء و782 حالة وفاة بالإضافة إلى 216 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 670 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 478 انتفعوا بالجرعة الأولى و36 بالجرعة الثانية و156 بالجرعة الثالثة.