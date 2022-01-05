توننداكس يرتفع ب22ر0 بالمائة في نهاية حصة الاربعاء

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء، وذلك بعد منحى تنازلي استهلت به بداية السنة الجديدة، اذ سجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” زيادة بنسبة 0.22 بالمائة في حدود النقطة 6975.52 وسط حجم تداول ضعيف بحوالي 2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم، حقق سهم الكيمياء افضل اداء مسجلا تطورا ب 4.1 بالمائة (43.210 دينار) وسط حجم تداول ضعيف ب5 الاف دينار. وارتفع سهم سمارت تونيزي المدرج مؤخرا بسوق البورصة، بنسبة 3.3 بالمائة (26.870 دينار) مقابل اداء ضعيف لسهم المعامل الالية بالساحل الذي انخفض بنسبة 4.3 بالمائة (0.880 دينار) دون تداول.

كما شملت قائمة الانخفاضات سهم شركة النقل بواسطة الانابيب بنسبة 3.3 بالمائة (13.010 دينار) مع حجم تداول ضعيف ب42 الف دينار.

واستقطب سهم شركة صنع المشروبات بتونس اهتمام المستثمرين لينهي الحصة على شبه استقرار بسعر تداول بلغ 18 دينار.