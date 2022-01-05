احالة 19 شخصا من بينهم راشد الغنوشي ونبيل القروي ويوسف الشاهد على القضاء من اجل جرائم انتخابية 

ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أنه تقرر احالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث .

واوضح المكتب في بلاغ تلقته وكالة (وات) ان القرار تم اثر احالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية ،وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي و يوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي و راشد الخريجي و ربيعة بن عمارة و سليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي و حمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي و ناجي جلول و محمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي

ووفق البلاغ تمت اتخاذ قرار الاحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

واضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.”