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اتحاد الشغل يستنكر سرية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

2022/01/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبر الإتحاد العام التونسي للشغل عن استنكاره لما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية.

ودعا اتحاد الشغل إلى ضرورة انتهاج الشفافية وضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب و الوطن .

كما دعا الإتحاد في بيان على صفحته بالفيسبوك إلى الإسراع بتدقيق تجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة معبرا عن رفضه لأيّ مفاوضات لم يسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.

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