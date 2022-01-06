قبلي:ارتفاع عدد الحلات المصنفة نشطة للاصابة بفيروس “كورونا” الى 107 حالات

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد، بان عدد الحالات المصنفة نشطة للاصابة بفيروس كورونا “في ارتفاع”، حسب التحيين الذي اصدرته المصالح الصحية اليوم الخميس، ليصل الى حدود 107 حالات

وتتوزع الحالات النشطة، حسب ما افاد به ذات المصدر (وات)، على 52 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية و12 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية الى جانب 15 حالة بمعتمدية دوز الشمالية و5 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية فضلا عن 13 حالة بمعتمدية سوق الاحد و3 حالات بمعتمدية الفوار وحالتين بمعتمدية رجيم معتوق الى جانب وجود حالتين ايجابيتين لم يتم الى حد الان تحديد مكانها

واضاف بان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة الى اليوم بلغ 16096 حالة منها15456 حالة تعافي الى حد الان، فيما تم تسجيل 533 حالة وفاة

من ناحية اخرى، اكد المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” علي الطبال بتسجيل تصاعد في نسق الاقبال على التطعيم خاصة بعد اقرار اجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول لمختلف الادارات العمومية، واشار الى تجاوز عدد الملقحين بالولاية الى حد الان 90 الف شخص منهم 76 الف شخص اتموا عملية التطعيم سواء عبر تلقي جرعتين من التلقيح او جرعة واحدة بالنسبة للذين اصيبوا بالفيروس او جرعة واحدة من لقاح “جونسون”

ودعا الطبال بالمناسبة اهالي الجهة الى مزيد الاقبال على التطعيم ضد فيروس “كورونا” لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير اكبر قدر من الحماية من هذه الجائحة حاثا الاولياء على تمكين ابنائهم الذين تتجاوز اعمارهم 12 سنة من الحصول على التلقيح بالمركز الجهوي للتلاقيح بدار الشباب بقبلي او بمختلف مراكز الرعاية الصحية الاساسية الموزعة على كافة مناطق الولاية