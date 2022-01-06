سليانة : عدد من الأساتذة النواب ينفّذون وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية

نفّذ صباح اليوم الخميس عدد من الأساتذة النوّاب في ولاية سليانة وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية و ذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.

وذكرت المتحدثة باسم المحتجين، آمال العابد في تصريح لــ(وات) أنهم يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال خاصة أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ 14 شهر تقريبا اضافة الى تمتيعهم بجل حقوقهم كسائر زملائهم بما في ذلك التغطية الاجتماعية والأجر الكامل.

و طالبت ذات المتحدثة وزارة التربية بضرورة انتدابهم باعتبار أنهم مباشرون لعملهم منذ 10 سنوات تقريبا وساهموا في تحقيق نسب نجاح طيبة لعدد هام من التلاميذ، مضيفة أن المحتجّين يرفضون كل أشكال التشغيل الهشّ و يستنكرون التعامل السلبي للسلط المعنية تجاه مطالبهم المشروعة في ظل تسوية وضعية المعلمين النواب و عمال الحضائر، على حد تعبيرها.

من جهته، ذكر أحد الأساتذة النواب مالك العياري لــ(وات) أنهم سيقاطعون الدروس ومن المنتظر حجب أعداد التلاميذ الى حين الاستجابة لمطالبهم.

و للإشارة، شهد التحرك الاحتجاجي وقفة مساندة من قبل الفرع الجامعي للتعليم الثانوي وفق ما عاينته صحفية (وات) في الجهة.