النادي الافريقي : ثلاث مقابلات ودية في تربص جربة

سيجري النادي الافريقي ثلاث مقابلات ودية خلال تربصه الاعدادي المقرر بجزيرة جربة من 9 الى 15 جانفي الحالي.

وستكون المباراة الودية الاولى مع جمعية جربة يوم الاربعاء 12 جانفي على الساعة العاشرة صباحا في حين ستجرى الثانية في نفس اليوم مع امل جربة على الساعة السادسة مساء.

وسيختتم ابناء المدرب منتصر الوحيشي تربص جربة بالتباري مع الترجي الجرجيسي في جرجيس يوم السبت 15 جانفي بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر ان النادي الافريقي كان انهى ذهاب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.