صفاقس: نسبة إيجابية التحاليل تقفز إلى 25 بالمائة بعد أن كانت دون 10 بالمائة في بداية الأسبوع الجاري

قفزت نسبة إيجابية التحاليل المنجزة في إطار تقصي الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية صفاقس إلى 25 بالمائة بعد أن كانت دون 10 بالمائة في بداية الأسبوع الجاري، وفق ما بينته الإحصائيات المنشورة على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.

فقد أحصت الجهة خلال ال24 ساعة الماضية 277 إصابة جديدة بالوباء على مجموع 1084 تحليلا منجزا أي بنسبة إيجابية تقدر ب25.55 بالمائة، كما أحصت 5 وفيات بسبب الإصابة بالفيروس وهي مؤشرات تؤكد المنحى التصاعدي السريع لانتشار الوباء من جديد.

وكانت ولاية صفاقس سجلت الاثنين الماضي أول حالة إصابة بمتحوّر “أوميكرون” وهي “إصابة وافدة من الخارج” تم اكتشافها لأحد التونسيين العائدين من فرنسا، بحسب ما كان أفاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس جوهر المكني (وات).

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة للمستشفيات العمومية 15 مصابا بالوباء وبأقسام الأكسيجين لمسلك “كوفيد 19” 37 مصابا وبالمصحات الخاصة 12 مصابا.

جدير بالذكر أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء “كورونا” بلغ في ولاية صفاقس منذ ظهور الجائحة إلى الآن 1834 حالة وفاة وناهز إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 60 ألف حالة تعافى منهم قرابة 57 ألف مصاب في حين وصل إجمالي التلاقيح المنجزة مليون و167 ألف تلقيح.