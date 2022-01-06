تونس تسجل 33 اصابة بمتحور أوميكرون الى حدود الثلاثاء الماضي

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الخميس، أن تونس سجلت الى حدود يوم الثلاثاء 4 جانفي الجاري 33 حالة اصابة بمتحور أوميكرون وسيتم الكشف خلال الاسبوع الجاري عن نتائج التقطيع الجيني لعدد من الحالات الايجابية حول الاصابة بهذا المتحور.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن السلالة دلتا لازالت المهيمنة، مرجحا أن يهيمن في الاسابيع القادمة المتحور أوميكرون على السلالة دلتا نظرا لخاصيته في سرعة الانتشار.

ولفت الى أن نسبة التحاليل الايجابية لدلتا وأوميكرون ارتفعت الى 26ر17 بالمائة.

وحول تفشي المتحور أوميكرون حول العالم، بيّن أنه ينتشر بصفة لافتة ونسق مرتفع، مرجحا بعد تفشيه أن تطرأ طفرات أخرى أو أن يتراجع بفعل المناعة المكتسبة جراء التلاقيح أو المناعة الطبيعية.