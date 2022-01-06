توزر: توفير الإحاطة النفسية لطفلة تم حقنها بمادة مجهولة في محيط مدرستها وفتح تحقيق أمني في الغرض

أفاد مندوب حماية الطفولة بتوزر فهمي الرابحي (وات) بانه تم التعهد النفسي بطفلة وعائلتها بعد ان تعرضت منذ يومين لحقنها بمادة مجهولة من طرف امراة مجهولة الهوية حتى الآن، وذلك في محيط مدرستها الابتدائية بإحدى مدن الولاية

وبين الرابحي أن النيابة العمومية تعهدت بفتح بحث تحقيقى في الامر وأذنت للشرطة العدلية بالقيام بالتتبعات والتحقيقات اللازمة من أجل معرفة هوية القائمة بالفعل بعد معرفة أوصافها من الطفلة، موضحا أنه وبحسب رواية الطفلة فقد وقع استدراجها أثناء خروجها من المدرسة صبيحة يوم الثلاثاء المنقضى، وابعادها عن محيط المؤسسة بقليل، وحقنها مادة مجهولة في يدها اليسرى.

وأضاف أن الحالة الصحية للطفلة “مستقرة حاليا”، بعد ان شهدت ليلة الحادثة ارتفاعا في درجة حرارة جسمها ودخولها في حالة من الهلوسة تم على اثرها نقلها الى المستشفى الجهوي بتوزر وقد خضعت اليوم الخميس الى تحاليل طبية للتعرف على المادة المحقونة، لافتا الى أنه وقع تثبيت الاضرار الصحية بما فيها آثار الحقنة في يدها في شهادة طبية.