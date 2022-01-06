انيس بن سليمان العربي الوحيد في التشكيلة المثالية لافضل اللاعبين الافارقة الصاعدين لسنة 2021

اقتصرت التشكيلة المثالية لافضل اللاعبين الصاعدين في القارة الافريقية لسنة 2021 التي اعلن عنها الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لكرة القدم على لاعب عربي واحد هو التونسي انيس بن سليمان (20 عاما) المحترف في نادي بروندبي الدنماركي.

وكان منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم وجه الدعوة لانيس بن سليمان للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الجاري الى 6 فيفري المقبل.

وسيطرت كوت ديفوار على التشكيلة بتواجد ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين اثنين من بوركينا فاسو ومثلهما من غينيا.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية :

في حراسة المرمى: ماتياس رانديامامي (مدغشقر)

في الدفاع: عيسى كابوري (بوركينافاسو) أودليون كوسون (كوت ديفوار) سينالي دياموندي (كوت ديفوار) سايدو سو (غينيا)

في وسط الميدان: أنيس بن سليمان (تونس) باب سار (السنغال) اجيبو كامارا (غينيا)

في الهجوم: أماد ديالو (كوت ديفوار) لاسينا تراوري (بوركينا فاسو) كمال الدين سليمانة (غانا)