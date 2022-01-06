وزير الشؤون الاجتماعية يؤدي زيارة إلى عدد من العائلات المعوزة بحي التضامن بالعاصمة

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ظهر اليوم زيارة إلى عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمنطقة حي التضامن بالعاصمة، حيث أصغى إلى مشاغلها وقدم مساعدات مادية وعينية لفائدة عدد منها.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية مرفوقا برئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والمدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وعدد من إطارات الوزارة.

وكشف مالك الزاهي على هامش الزيارة أنه يتم العمل على وضع برنامج اجتماعي مشترك بين كل الوزارات المتدخلة لوضع حد لمظاهر التهميش والإقصاء والحيف الاجتماعي.

كما تعهد بالتنسيق مع المصالح المحلية بحي التضامن لتهيئة أرض على ملك بلدية المكان لتكون فضاء ملائما لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية لشباب حي التضامن بناء على مطالبهم.

كما تعهد وزير الشؤون الاجتماعية أثناء زيارته بتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعلاج الطفل محمد عزيز البحري بالخارج، مفيدا بأن الوزارة ستتابع وضعيته الصحية والاجتماعية.