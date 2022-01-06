المهدية : تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مصاب واحد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ282 عينة، الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مصاب واحد مقابل تعافي مصابين اثنين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 10 بالمهدية و9 بالشابة و4 بملولش و3 بكل من سيدي علوان والجم مع إصابة واحدة بكل من دائرة السواسي ودائرة بومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26160 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 25132 حالة شفاء و783 حالة وفاة و245 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 867 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 573 انتفعوا بالجرعة الأولى و202 بالجرعة الثانية و90 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطنين اثنين تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.