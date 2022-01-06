سليانة : حجز بندقيتي صيد بدون رخصة و 16 خرطوشة رش عيار 16 مم بمعتمدية الروحية

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بولاية سليانة مساء اليوم الخميس من حجز بندقيتي صيد بدون رخصة و 16 خرطوشة رش عيار 16 مم بمعتمدية الروحية وذلك في اطار مجابهة ظاهرة مسك الاسلحة النارية بدون رخصة وفق ما ذكره مصدر أمني

وأضاف في تصريح ل(وات) أنه تم تحرير 3 محاضر عدلية ضد ماسكيها وذلك بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة