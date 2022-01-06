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سليانة : حجز بندقيتي صيد بدون رخصة و 16 خرطوشة رش عيار 16 مم بمعتمدية الروحية

2022/01/06 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بولاية سليانة مساء اليوم الخميس من حجز بندقيتي صيد بدون رخصة و 16 خرطوشة رش عيار 16 مم بمعتمدية الروحية وذلك في اطار مجابهة ظاهرة مسك الاسلحة النارية بدون رخصة وفق ما ذكره مصدر أمني
وأضاف في تصريح ل(وات) أنه تم تحرير 3 محاضر عدلية ضد ماسكيها وذلك بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة

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