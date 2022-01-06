نابل: تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ونسبة التحاليل الإيجابية تفوق 17 بالمائة

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، يوم أمس الأربعاء، 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك على إثر القيام بـ933 تحليلا مخبريا، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، مساء اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، أن نسبة التحاليل الإيجابية فاقت 17 بالمائة لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشيطة ارتفع إلى 773 حالة، من بينها 24 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وبيّن، في هذا السياق، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش قدرت بـ80 بالمائة بالقطاع العام، و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 9 بالمائة بالقطاع العام، و 6 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل، 51764 حالة، من بينها 49925 حالة تعافي، في حين بلغ عدد الوفيات 1462 حالة وفاة .