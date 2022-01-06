تزويد وحدات تعليب الزيت النباتي ب3390 طنا بين 29 ديسمبر 2021 و5 جانفي 2022

كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، ان الديوان الوطني للزيت قام خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2021 الى 5 جانفي 2022 بتوزيع 3390 طنا تعادل تقريبا 7ر3 مليون لتر على وحدات تعليب الزيت النباتي.

واضاف الوزارة ، في بلاغ حول متابعة تزويق السوق بمادة الزيت النباتي ان الكميات تمثل 179 عملية تزويد لوحدات التعليب والتي نفذت بدورها بـ2101 عملية تزويد لقرابة 798 تاجر جملة بمختلف الولايات بكميات جملية بلغت 2750 طنا أي ما يعادل 3ر2 مليون لتر تقريبا.

وشدّدت الوزارة على ان مصالحها تشرف على عمليات التوزيع بجميع الولايات وتعمل بصفة يومية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لتوجيه الكميات نحو المناطق ذات الأولوية.

واضافت ان مصالح المراقبة تقوم كذلك بمراقبة مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ومسالك الاستعمالات المهنية غير المشروعة والتفاعل مع التشكيات المتصلة بهذا المجال.

وتدعم الدولة، سنويا عبر ميزانية الدولة ، عدة منتوجات استهلاكية من بينها الزيت النباتي الذي رصدت له الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2022 مبلغ 480 مليون دينار.