بن عروس : بعد إجراء 554 تحليلا مخبريا تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد إجرائها 554 تحليلا موزّعة على 541 تحليلا سريعا و13 تحليلا مخبريا ، سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس خلال الساعات الثماني والأربعين المنقضية 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

ووفق آخر تحيين لعدد الإصابات المسجّلة فإن المعدّل العام للتحاليل الايجابية الجملية سجل ارتفاعا نسبيا ليصل إلى 21 فاصل 8 بالمائة بعد أن كان في حدود 14 فاصل 55 بالمائة لكل مائة ألف ساكن في اليوم الرابع من بداية الشهر الحالي.

وتطلّبت الحالة الصحّية لأحد المصابين بالفيروس الإقامة بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس ، وهي أوّل حالة يستقبلها المستشفى منذ أكثر من ثلاثة أشهر .

وتبقى مجمل الإصابات المسجلة إصابات عادية يتم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة في العزل الذاتي للمريض ومتابعة تطور حالته الصحية تباعا من قبل المصالح الطبية المعنية بتتبع هذه الحالات.