هشام العجبوني يكشف القيمة الماليّة للحملة الانتخابيّة لقيس سعيّد #خبر_ عاجل

قال النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله هشام العجبوني، الخميس 6 جانفي، مخاطبا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إنّ “نفقات حملتك الانتخابية، دون اعتبار حملات السبونسورينغ التي تبرأت منها، ناهزت 46 ألف دينار و ليس 50 دينارا كما ادعيت”.

وأضاف العجبوني في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، أنّه “منذ 22 سبتمبر 2021، هنالك شخص واحد في هذه البلاد فوق القانون و فوق الدستور وهو أنت، بما أنك ألغيت عمليّا الدستور الذي أقسمت على احترامه و قمت بسنّ تنظيم مؤقت للسلط العمومية جمعت فيه كل السلطات التنفيذية و التشريعيّة، بدون أي سلطة رقابيّة مضادّة”.

وتابع “قررت أن الأمر الرئاسي عدد 17 الذي أصدرته في ذلك التاريخ أعلى مرتبة من الدستور الذي أكلته أنت و ليس الحمار،وأنت تسعى الٱن لحلّ المجلس الأعلى للقضاء و ضمّ السلطة القضائية إلى سلطتك التنفيذية و التشريعية المطلقة، ضاربا بعرض الحائط كلّ ما درّسته لطلبتك طيلة 30 سنة حول مبدأ فصل السلط، و ضرورة وجود سلطة مضادّة لكلّ سلطة قائمة”.