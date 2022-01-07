نابل: حجز 20 طنا من الفرينة المدعمة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في نابل خلال الأسبوع الجاري من حجز 20 طنّا من مادة الفرينة المدعّمة لدى عدد من المخابز وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم والاتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، وفق ما ذكره ، صباح اليوم الجمعة، المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاتهان حملات مراقبة يومية انطلقت منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط استهدفت المخابز المصنّفة وغير المصنّفة التي تتزوّد بمادة الفرينة المدعّمة وذلك على إثر مراجعة أسعار الخبز الرفيع “باقات” إلى 250 ملّيما عوض 190 ملّيما.

وأضاف أنه تم رفع مخالفات اقتصادية تتمثل في استعمال منتجات مدعّمة في أغراض غير مرخص لها وتوجيه عقوبات إدارية منها منع بعض المخابز من التزوّد بالفرينة المدعّمة وتغيير صنف بعض المخابز التي تعمّدت استعمال الفرينة المخصصة لصنع الخبز العادي في صنع الخبز الرفيع.

وأكد المدير الجهوي للتجارة تواصل عملية مراقبة المخابز للتثبّت من مدى احترامها لشفافية المعاملات التجارية والمواد المستعملة ومصدرها والحيلولة دون الانحراف بتراتيب الدعم.

ومن جهته، أوضح متفقد الشؤون الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في نابل عمر الوحيشي ان المخابز غير المصنّفة ليس لها الحق في صنع الخبز الرفيع “باقات” وذلك حسب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز والصادر بالرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 29 جوان 2016 وذلك لمزيد تنظيم قطاع المخابز وإحكام استعمال المواد المدعّمة بما يضمن نزاهة المنافسة في القطاع.

وتختص المخابز المصنّفة وفق النص الثاني من القرار في صنع وترويج الأصناف القانونية كل حسب صنفه أي الخبز الكبير بالنسبة للمخابز صنف “أ” والخبز من الحجم الكبير بالنسبة للمخابز صنف “ج”