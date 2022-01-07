كميات الأمطار المسجل خلال الــ24 ساعة الفارطة بعدد من المناطق

سجل المعهد الوطني للرصد الجوي خلال الــ 24 ساعة الأخيرة نزول كميات من الأمطار في عدد من مناطق البلاد كان أعلاها 17 مليمتر بطبرقة و16 مم بعين دراهم وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر.

ولاية بنزرت

منزل بورقيبة 2 غزالة 1 العزيب 2 تينجة 2 العالية 1 ماطر 1

ولاية نابل

قليبية 4 منزل تميم 1 حمام الغزاز 5 سليمان 4

ولاية باجة

عمدون 1 تيبار 1 سد كساب 1 باجة المحطة 1 نفزة 11 باجة المدينة 2 باجة الجنوبية 1

ولاية سليانة

برقو 1 مكثر 2 عين بوسعدية 4 الكريب 1 كسرى 3 قعفور 1 سليانة المحطة 3 سليانة المدينة 3

ولاية جندوبة

وادي مليز 3 بني مطير 15 سد بوهرتمة 3 غار الدماء 2 عين دراهم 16 فرنانة 4 جندوبة 1

طبرقة 17 سد بربرة 8 بلطة بوعوان 1

ولاية الكاف

ساقية سيدي يوسف 1 نبر 1 السرس 1 الكاف المدينة 3 القلعة الخصباء 2

ولاية القيروان

القيروان 2 نصر الله 2 الشراردة 5

ولاية سوسة

النفيضة 1

ولاية المهدية

المهدية الميناء 1

ولاية القصرين

تالة 3

ولاية سيدي بوزيد

المكناسي 6 الرقاب 1 منزل بوزيان 3 سيدي بوزيد الشرقية 1 المزونة 8 أولاد حفوز 6 سيدي بوزيد الغربية 2 السعيدة 2

ولاية صفاقس

صفاقس المدينة 2 الصخيرة 1 المحرس 5 طينة 1

ولاية قابس

منزل الحبيب 4 غنوش 1 الزارات 1 قابس المدينة 1 قابس الجنوبية 2

ولاية قفصة

قفصة 2

ولاية قبلي

قبلي المدينة 2 دوز 1 قبلي الجنوبية 2 سعيدان 4 أم علي 3

ولاية مدنين

ميدون 1 حومة السوق 3 السويحل 3 جربة 2 جرجيس 3 مليتة 4 أجيم 6 صدغيان 2

كما سجل المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/ س : 65 بالقصرين و58 بجربة و50 بطبرقة والمهدية وتالة و47 بنابل والمنستير و43 بصفاقس ومطماطة.