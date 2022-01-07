عالم الرياضيات التونسي نادر المصمودي يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية لسنة 2022 في فرع العلوم

حاز العالم التونسي الدكتور في الرياضيات والأستاذ بجامعة نيويورك، نادر المصمودي، على جائزة الملك فيصل لعام 2022، فرع العلوم ( الرياضايت)، مناصفة مع البروفسور من المملكة المتحدة مارتن هايرر، وفق ما أعلنته هيئة الجائزة على موقعها الرسمي.

وياتي تتويج عالم الرياضيات التونسي نادر المصمودي، الذي تم خلال حفل أقيم، أول أمس الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض بحضور أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة خالد الفيصل لينضاف إلى مسيرته كعالم رياضيات سطع نجمه في مجال العلوم وحصد عديد التتويجات العالمية.

وكان المصمودي المولود بولاية صفاقس سنة 1974، قد تحصل سنة 2017 على جائزة فيرما مناصفة مع الألماني سيمون بريندل، لعمله المعمق في تحليل المعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية، وخاصة لمساهماته في الحل الدقيق والشامل لمشاكل الاستقرار الهيدروديناميكية التي أثيرت في أواخر القرن التاسع عشر.

كما كان المصمودي المتحصل سنة 1999 على درجة الدكتوراه من جامعة باريس دوفين لأطروحته “مشاكل المقاربة في ميكانيكا الموائع”، أول عربي وافريقي يتوج بميدالية ذهبية في الأولمبياد الدولي للرياضيات في 1992.

ويعمل المصمودي أستاذ رياضيات في المعهد الحالي للعلوم الرياضياتية من جامعة نيويورك. وقد درس بالأساس التحليل الدالي والهندسة التفاضلية والعدد المركب.

وحسب موقع جائزة الملك فيصل، فقد آلت نسخة سنة 2022 للجائزة في فرعها الخاص بـ “خدمة الإسلام” إلى حسن مويني رئيس تنزانيا الأسبق (5 نوفمبر 1985-23 نوفمبر 1995)، مناصفة مع المصري رئيس مجمع اللغة العربية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر حسن الشافعي .

وفازت الأستاذة في جامعة جورج تاون، الأمريكية سوزان ستيتكيفيتش، والأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة كولمبيا بالجائزة في فرع اللغة العربية والأدب وموضوعها (دراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية)، محسن جاسم الموسوي.

وفي فرع الطب فاز الأستاذ الأمريكي في جامعة هارفارد ديفيد لو في موضوع “تقنيات تعديل الجينات”.

ويذكر أن أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز (ملك السعودية بالفترة من 2 نوفمبر 1964 – 25 مارس 1975) أنشأوا سنة 1976 مؤسسة تحمل اسمه تخليدا لذكرى والدهم، وأطلقوا في العالم التالي الجائزة ومنحت لأول مرة في 1979.