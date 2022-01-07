عاجل -اختفاء فتاة من أمام أحد معاهد سوسة: شاب يعلم عائلتها أنها في قابس.. وهذا ما طلبه من والدها

أكد اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 مواطن أن ابنته البالغة من العمر 19 عاما قد اختفت من أمام معهد سهلول 4 منذ يومين بعد خروجها صباحا من المنزل للدراسة مؤكدا أنه لا يعرف إن كانت ابنته قد اختطفت أم أنها ذهبت بإرادتها .

و أوضح المواطن في تصريح لاذاعة “جوهرة أف ام أنه تلقى اتصالا من ابنته يوم أمس أعلمته فيه بأنها موجودة في شنني من ولاية قابس رفقة أحد الشبان مبينا أنه تمكن من التواصل مع الشاب والذي أكد له نيته الزواج منها رافضا اعادتها إلى عائلتها .

وأضاف أن زوجته وابنتيه في حالة انهيار تام بسبب ما حدث مؤكدا أنه قام بتقديم شكاية في الغرض ولم يجد تجاوبا كبيرا كما دعا مندوب حماية الطفولة إلى التحرك ومساعدته على استعادة ابنته.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي في مداخلة له تفاعلا مع شهادة المواطن ضرورة ايداع اشعار لدى مندوب حماية الطفولة نظرا لسن الفتاة واعتبارها طفلة.

وأكد اليوسفي ضرورة مباشرة إجراءات استثنائية متأكدة على وجه الاستعجال من طرف الباحث الابتدائي أو النيابة العمومية متعهدا بأن النيابة العمومية ستقوم بالتنسيق مع مركز أمن سهلول بمتابعة الموضوع اضافة إلى التنسيق مع المحكمة الابتدائية بقابس.

و اعتبر اليوسفي,أن التوصيف القانوني لهذه الفعلة هو تحويل وجهة باستعمال الحيلة و اذا كان هناك بوادر علاقة بين الطرفين يجب التريث حفاظا على سلامتها و سير الأبحاث حسب قوله.