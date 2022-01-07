حريق هائل بمصنع لرسكلة المواد البلاستيكيّة بصفاقس

تمكنت وحدات الحماية المدنية بصفاقس من إخماد حريق اندلع صباح اليوم الجمعة بمصنع لرسكلة المواد البلاستيكية، في مستوى طريق قابس كلم 6 في مستوى معتمدية طينة، وذلك بعد تدخل فريق الحماية وتوجيه 04 شاحنات إطفاء إلى مكان الحريق، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة ل”وات”.

وبين تريعة أن الحريق الذي اندلع في الساحة الخارجية للمصنع الممتد على مساحة 800 متر مربع قبل أن تتسرب ألسنة النار إلى داخل المصنع الممتد على حوالي 600 متر مربع، أسفر عن خسائر مادية دون تسجيل أضرار بشرية، واشار إلى أن الخسائر تتمثل في كمية هامة من الفواضل البلاستيكية وكافة محتويات المصنع الذي انهار بسبب النيران.

وأشار إلى أن جهود فرق الإطفاء مكنت فضلا عن إخماد الحريق، منع انتشاره إلى البنايات المجاورة.