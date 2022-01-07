أكثر من 50% من الاصابات بكورونا في تونس تعود لمتحوّر “أوميكرون” #خبر_ عاجل

أفادت الاستاذة الاستشفائية في علم المناعة بمعهد باستور، سمر صمود، اليوم الجمعة، أن متحور “أوميكرون” يمس القصبات الهوائية للمصاب به بأكثر من 70 مرة من متحور دلتا.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن أوميكرون ينتقل بفعل العدوى بأكثر من 4 مرات من متحور دلتا والتي تمثل بدورها اكثر انتقالا بمرتين من السلالة الاصلية.

وأشارت الى أنه من أهم أعراض الاصابة بأوميكرون هي التعرق الليلي وعلامات نزلة البرد وأوجاع في المفاصل والكحة وغيرها من الاعراض المتعلقة بفيروس كورونا.

ولفتت الى أن متحور أوميكرون يمثل حاليا 54 بالمائة من الاصابات وفيما تمثل النسبة الباقية سلالة دلتا ومتحورات أخرى.

واشارت أحدث الدراسات العلمية في الولايات المتحدة الامريكية أن متحوري دلتا وأوميكرون يصيبان الاطفال أقل من 15 سنة ويحتاج 50 بالمائة من الاطفال من سن الولادة الى 5 سنوات الى الايواء بالمستشفيات لدى اصابتهم باحد المتحورين.

وللتوقي من خطر موجة خامسة، دعت صمود الى تجنب التجمعات واستعمال وسائل الحماية الفردية بنسبة 20 بالمائة وهو ما سيمكن من التقليل في امكانية الايواء بالمستشفيات عند الاصابة بنسبة 50 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالمناعة المكتسبة عبر التلاقيح، أفادت بأن تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا لفترة اقل من 6 أشهر تقلص بـ40 بالمائة من العلامات السريرية للعدوى وتحمي بـ80 بالمائة من الحالات الخطرة.

وأضافت أن الجرعة الثالثة المعززة تحمي بـ86 بالمائة من العلامات السريرية للعدوى و95 بالمائة من الحالات الخطرة.