وزارة الشؤون الاجتماعية تنفي إطلاق أي رابط للتسجيل في المساعدات لاجتماعية وتحذر المواطنين من التلاعب بمعطياتهم الشخصية

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية معلومات تداولتها صفحات على منصات التواصل بشأن إطلاق رابط للتسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية بقيمة 300 دينار، محذرة المواطنين من خطورة مدهم بمعطياتهم الشخصية لتلك الصفحات والمجموعات.

ودعت الوزارة، في بيان لها، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات أو التعامل مع تلك الصفحات المشبوهة، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تنشرها على موقعها www.social.gov.tn وعلى صفحتها الرسمية infos.social.tn.

وأعلنت الوزارة من ناحية أخرى عن عزمها متابعة هذه المجموعات التي وصفتها بالمحتالة وفق الصيغ القانونية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد انطلقت يوم 31 الماضي في قبول مطالب الحصول على المساعدة الاستثنائية عبر المنصة الإلكترونية amen.social.tn إلى غاية 24 سبتمبر الماضي تاريخ غلق قبول مطالب التسجيل عبر المنصة.

كما الوزارة قد أتاحت للمعترضين على رفض مطالبهم مهلة لتقديم وثائقهم والطعن في قرارات الرفض من 4 إلى 18 نوفمبر الماضي. لكنها لم تبت إلى حد الآن في مطالب الطعن.

يشار إلى أن عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية قد بلغ إلى 19 أكتوبر 2021 أكثر من 866 ألف شخص باعتمادات ناهزت 260 مليون دينار.