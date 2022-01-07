بورصة تونس تنهي اسبوعها الأول من العام الجديد على وقع سلبي

افتتحت بورصة الأوراق المالية بتونس، الأسبوع الأول من السنة الجديدة على منحى سلبي، وانهى مؤشرها المرجعي “توننداكس” الأسبوع الممتد من 3 الى 7 جانفي 2022 متراجعا بنسبة 0.9 بالمائة في حدود النقطة 6984.86، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وفي غياب تداول الأسهم في شكل كتل، تميزت معاملات الأسبوع بضعف نسق التبادلات اذ تم تداول حوالي 13 مليون دينار في السوق، أي بمعدل يومي ب 2.6 مليون دينار.

ويبين تحليل الوسيط بالبورصة بخصوص أداء الأسهم، ان شركة “نيو بودي لاين” استقطبت اهتمام المستثمرين على مدى الأسبوع وسجل ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة (5.8 دينار) بحجم تداول بلغ 304 الف دينار.

كما شملت قائمة احسن اداء سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة والتي زادت بنسبة 4.6 بالمائة ليصل سعر السهم الى 1.360 دينار وسط حجم تداول ب7 الاف دينار. في المقابل، خسر سهم “سرفيكوم” نسبة 18.4 بالمائة (0.800 دينار) وذلك دون تداول فيما انخفض سهم البطارية التونسية أسد بنسبة 9.6 بالمائة (1.510 دينار).

وتميز سهم شركة صنع المشروبات بتونس يحركية كبيرة خلال الاسبوع ووسط حجم تداول ب1.4 مليون دينار تراجع بنسبة 0.7 بالمائة ليصل سعر التداول الى 18.150 دينار للسهم الواحد