بنزرت: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



سجّلت الجهة الصحية ببنزرت، أمس الخميس، 68 إصابة جديدة بفيروس “المستجد”، من مجموع 340 عينة خضعت للتحاليل، وفق ما أفادت به عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتورة ابتسام بلانكو.

وأضافت ذات المصدر، لـ(وات)، ان العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 30670 إصابة، منها 28984 حالة شفاء، بينما بلغ عدد الوفيات جراء هذا الوباء 1219 حالة.

ولاحظت ، انه رغم انخفاظ نسبة واعداد الوفيات، الا ان مؤشر الايواء بالمستشفيات بدأ في الارتفاع، حيث يتم حاليا، إيواء 11 شخصا بأسرة الاوكسيجين، و4 بقسم الإنعاش، كما ان نسبة إيجابية التحاليل ارتفع في الأسبوعين الأخيرين الى 20 بالمائة.

وكانت الدكتورة بلانكو، قد أكدت في تصريح سابق لـ(وات)، ان مؤشر الإنذار في الجهة الصحية ببنزرت في علاقة بانتشار فيروس “كورونا” شهد ارتفاعا خلال الأسبوعين الأخيرين، وان أعلى نسبة سجلت بمعتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل، مضيفة ان الجهة، وعلى غراربقية جهات البلاد، تتجه لبداية موجة خامسة، وهو ما يتطلب اليقظة والحيطة الجماعية، وخصوصا الالتزام بانفاذ الاستراتيجية الوطنية والجهوية الوقائية المعلومة.

يذكر ان حملات التطعيم اليومية والمؤقتة متواصلة بكامل مراكز التلقيح بالجهة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من التطعيم المضاد للفيروس، 374277 شخصا، بينما يقدر عدد الذين استكملوا التطعيم 318150 شخصا، بحسب ذات المصدر .