جندوبة: المديرة الجهوية للصحو تدعو إلى الحذر من توسع عدوى “الكوفيد” بعد تسجيل إصابات  بالمتحور “أوميكرون”

دعت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، الى ضرورة الترفيع في درجة الحذر والتوقّي من الإصابات بـ”الـكوفيد 19″، مشدّدة في تصريح لـ(وات)، على ضرورة مزيد إقبال المواطنين على التقليح واستكمال ما تبقى لهم من الجرعات باعتباره السبيل الوحيد للحماية من مخاطر الفيروس.

وأتت هذه الدعوة، بعد توسع دائرة حلقات العدوى، وتسجيل هياكل الإدارة الجهوية للصحة بالجهة، يوم أمس الخميس، لـ3 إصابات بالكوفيد، استوجبت وضعية اثنان منهم ايداعهما قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، وقبلها بأيام إصابة واحدة بالمتحوّر “اوميكرون”، أصيب بها احدى المرضى من أبناء الجهة بعد ان عرض على أحد اقسام المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس العاصمة.

وأضافت النهدي، ان معدل الإصابات بولاية جندوبة في تزايد ملحوظ، وقد بلغ الى حد يوم أمس الخميس، 28 حالة إيجابية لكل مائة ألف ساكن، دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ14 يوما الأخيرة.

وأوضحت، ان ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين واستكمال جرعات التلقيح ضد الفيروس هي أكثر السبل الضامنة للتوقّي من مخاطر العدوى.