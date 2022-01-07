امكانية نزول بعض الامطار بباجة وجندوبة هذه الليلة وسرعة الرياح تتطلب اليقظة

أشار المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الجمعة، الى امكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بعدد من معتمديات الشمال هذه الليلة وتكون بكميات متوسطة بباجة وجندوبة في حين لاتزال التحذيرات بشأن سرعة الرياح قائمة.

واضاف المعهد ، في بلاغ له، ان الطقس بالوسط والجنوب سيكون احيانا كثيف السحب وان شدة الرياح تبقى العنصر الجوي الذي يتطلب اليقظة مع تواصل التحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما ان البحر شديد الاضطراب إلى هائج.

ولاحظ المعهد استمرار برودة الأجواء لتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 6 و10 درجات داخل البلاد ، وتكون بين 10 و14 درجة بالمناطق الساحلية.

وتشير البيانات المتعلقة بحالة الطقس لصباح غد السبت الى ان بنزرت ستشهد سحبا كثيفة مع امطار وتصل درجات الحرارة القصوى الى 13 درجة في حين يكون الطقس ممطرا ، صباحا، بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة

وتشهد ولاية القيروان هبوب رياح قوية وتصل درجات الحرارة القصوي بها الى 16 درجة في حين تكون السحب عابرة بالجنوب وتسجل منطقة برج الحضراء 13 درجة .