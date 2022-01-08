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اليوم: طقس بمواصفات شتوية..

2022/01/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون طقس، السبت، بمواصفات شتوية مع نزول أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة والثلوج بالمرتفعات الغربية التى يتجاوز ارتفاعها 800 متر.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 02 و07 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 10 و17 درجة ببقيّة المناطق مع هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قويّة قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم في الساعة وتكون في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية في ما يكون البحر شديد الاضطراب.

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