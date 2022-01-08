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غدا: قطع التيار الكهربائي بهذه الجهة..

2022/01/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه سيقع قطع التيار الكهربائي، للقيام بأشغال الربط والصيانة على الشبكة الكهربائية، وذلك يوم الأحد 9 جانفي 2022، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار في المناطق التالية:
* الساحلين طريق جمّال
* منزل حرب
*منزل حرب طريق الساحلين
*مسجد عيسى
وأضافت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي دون سابق إعلام وحسب تقدّم الأشغال.

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