أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه سيقع قطع التيار الكهربائي، للقيام بأشغال الربط والصيانة على الشبكة الكهربائية، وذلك يوم الأحد 9 جانفي 2022، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار في المناطق التالية:
* الساحلين طريق جمّال
* منزل حرب
*منزل حرب طريق الساحلين
*مسجد عيسى
وأضافت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي دون سابق إعلام وحسب تقدّم الأشغال.
غدا: قطع التيار الكهربائي بهذه الجهة..
أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه سيقع قطع التيار الكهربائي، للقيام بأشغال الربط والصيانة على الشبكة الكهربائية، وذلك يوم الأحد 9 جانفي 2022، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار في المناطق التالية: