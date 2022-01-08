غدا: قطع التيار الكهربائي بهذه الجهة..

أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه سيقع قطع التيار الكهربائي، للقيام بأشغال الربط والصيانة على الشبكة الكهربائية، وذلك يوم الأحد 9 جانفي 2022، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار في المناطق التالية:

* الساحلين طريق جمّال

* منزل حرب

*منزل حرب طريق الساحلين

*مسجد عيسى

وأضافت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي دون سابق إعلام وحسب تقدّم الأشغال.